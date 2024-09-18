「The Millennium Eve 2025」 LUNA SEAとGLAYが、2025年2月22日に「The Millennium Eve 2025」を開催。25年の時を越え東京ドームで競演する。今年結成35周年を迎えたLUNA SEAは、過去の様々な時代のツアーメニューを現代に蘇らせながら全国を駆け巡るツアー「ERA TO ERA」全41公演を敢行中。そしてこのツアーの最終章となるのが、2025年2月23日に、約14年振り開催となる東京ドーム公演「LUNATIC TOKYO 2025」である