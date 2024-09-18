今年もやってきた！ 冬の味覚を先取り 期間限定の牡蠣小屋 愛知県美浜町の日帰りBBQ&グランピング施設『ウッドデザインパーク野間』を一部リニューアル。 秋・冬の味覚をたっぷり味わえるオーシャンビューの牡蠣小屋『牡蠣小屋 WOOD DESIGN PARK NOMA』が10月2日(水)にオープン！ただ今、先行予約を受付中です。 ●ウッドデザインパーク野間とは？ 伊勢湾を望む海岸線沿いに位置