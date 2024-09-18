世界的ギタリストのティト・ジャクソンさんが、ショッピングモールから病院へ搬送されていたことが分かった。ジャクソン5などの活動で知られたティトは15日に70歳で死去、現在死因については調査中であるものの、ニューメキシコ州にあるショッピングモールから救急車で搬送されていたことを警察が発表した。 【写真】愛する家族と…兄弟たちが思いをつづった ギャラップ警察署による発表によれば、連絡を