俳優の高橋文哉と田中圭が、あす19日放送の日本テレビ系ドラマ＆クイズバラエティー番組「『THE 突破ファイル』スグやる課＆国税局！悪い奴らを成敗SP」（後7：00〜後7：54）に出演する。【番組カット】高橋文哉＆田中圭が脱帽！野田クリスタルの熱い芝居人気シリーズ「スグやる課」では、ぶどう園を荒らすハクビシンを駆除する。ハクビシンは昭和初期に毛皮用として輸入された一部が野に放たれ、強い繁殖力によって増加した。