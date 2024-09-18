19日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）では、「仲良し2ショット芸能人大集合」と題し、仲良し芸能人がコンビでスタジオに集結する。番組共演をキッカケに親交が生まれたKing＆Prince永瀬廉＆オズワルド伊藤。恵比寿でのカラオケ飲み会の様子がVTRで公開される。【番組カット】元夫妻！金田朋子＆森渉もそろって出演永瀬が松田聖子の「赤いスイートピー」を歌う姿も映される。2人の姿を