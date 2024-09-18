俳優・松岡茉優が主演、田中みな実、滝沢カレンが共演する、フジテレビ系木曜劇場『ギークス〜警察署の変人たち〜』（毎週木曜後10：00）が、あす19日に最終回を迎える。放送を前に、ギークトリオの田中のクランクアップの様子が到着した。【写真】ボーリングを楽しむ小鳥遊署メンバー…『ギークス』第10話場面カットが盛りだくさん同作は、頭は切れるのに人間関係に難アリな警察署勤務の女ギークたちが、週末の井戸端会議で