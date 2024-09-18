◆大相撲秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・大栄翔（追手風）に押し出され、４敗目を喫した。大関・豊昇龍（立浪）は、東前頭５枚目・宇良（木瀬）に送り出され、５敗目。大関昇進を目指す関脇・大の里（二所ノ関）は、西前頭４枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を押し出し、１１連勝。単独首位を守った。関脇・霧島（音羽山）は、関脇・阿炎（錣山）をはたき込み、２敗を守った。小結