「まるはり」のブランドで知られる高知市針木の新高梨。9月18日、生産者の組合が今年の出来を確認する目慣らし会を行いました。今年の収穫量は例年の半分ほどになる見込みです。針木地区は県内有数の新高梨の産地で、現在26軒が組合に加盟し「まるはり」のブランド名で出荷しています。猛暑日が続いた今年。「高温障害」で果実の水分が蒸発して黒ずんだ実になったり、カメムシが大量に発生し果汁を吸って実がへこんだりと影響が出