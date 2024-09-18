タレント・清水アキラが５日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。この日はものまね四天王「ビジーフォー」のモト冬樹とタレント・荒牧陽子とともに「ぽいぽいトーク」のゲストで登場。「今嫉妬しちゃうモノマネ芸人いるっぽい」との質問に「マル」を上げ、「坂本冬休み」と回答。「僕のところに何十年前に来て、松居直美さんのマネしたの。これがおもしろかった。ただ、あなたは歌