熱海港近くにある「アタミロープウェイ」で、18日、ゴンドラが緊急停止したとの想定で救助訓練が行われました。この訓練は2024年4月、営業開始前に従業員を乗せたゴンドラが途中で停止した事故を受け、消防署との連携強化を図り安全対策を再確認しようと行われたものです。18日は、ロープウエーの従業員と熱海市消防本部の隊員ら40人余りが参加し、ロープウエーの機械設備が故障して、ゴンドラが高