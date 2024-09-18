高知県の長岡教育長は、今年7月に起きた小学校のプールでの死亡事故を受けて、改めて安全対策の徹底を求める通知を各市町村へ送ったことを明らかにしました。県の長岡幹泰教育長は9月18日の会見で高知市の長浜小学校の児童が水泳の授業中に溺れて亡くなった事故を受けて、県教育委員会が7月下旬に県内すべての公立小学校と義務教育学校あわせて181校に行った安全対策の調査結果を8月末、各市町村の教育長と共有したと明らか