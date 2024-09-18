◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日両国国技館）大相撲秋場所は18日、東京・両国国技館で11日目の取組が行われた。結びの一番で7勝3敗の大関・琴桜（26＝佐渡ケ嶽部屋）は東小結・大栄翔（30＝追手風部屋）と対戦。立ち合いから勢いよく攻め込むも、大栄翔に押し出され痛恨の4敗目を喫し、勝ち越しはお預けとなった。東前頭5枚目・宇良は大関・豊昇龍を送り出して7勝目を挙げた。9日目には結びの一番で琴桜戦に勝利した