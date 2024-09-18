◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（18日、東京ドーム）両チームのスタメンが発表されました。引き分け以上で優勝マジック点灯の首位巨人はグリフィン投手が先発。DeNAとの前回対戦では7回1失点の好投で白星を手にしています。投球回も4試合連続で6回以上と試合を作る投球が期待されます。打線は3試合連続ヒット中の浅野翔吾選手が2試合連続の5番で出場。また、モンテス選手が2試合ぶりにスタメンに復帰。DeNA戦の打率4割超え（27打