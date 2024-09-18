米グーグルのロゴ＝3日（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）司法裁判所の一審に当たる一般裁判所は18日、米グーグルがEU競争法（日本の独占禁止法に相当）に違反したとして約14億9千万ユーロ（約2300億円）の制裁金の支払いを命じたEU欧州委員会の決定を取り消す判断を下した。欧州委が違反行為を立証していないと判断した。一般裁の判断に対しては上訴が可能だが、欧州委の敗訴は巨大IT企業への規制を強める