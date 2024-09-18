高木豊が語る新人王争いパ・リーグ編（セ・リーグ編：高木豊は上位チームを支えるリリーフふたりを有力視＞＞）高木豊氏に聞く注目の新人王の有力候補。パ・リーグ編でも注目の選手と、その理由を語ってもらった。高木氏が新人王候補に挙げるオリックスの古田島成龍photo by Sankei Visual【オリックスのリリーフが筆頭。対抗馬は？】――高木さんが考える、パ・リーグ新人王の有力候補は？高木豊（以下：高木）オリックス