傾いたバスを必死で支える人たち。一体なぜ、こんなことに。よく見ると観光バスの車内には、まだ人の姿が…。ペルーの世界遺産「マチュピチュ」から町に戻る観光バスが崖から約15メートル転落。この事故で日本人2人を含む31人がけがをしました。地元警察によりますと、運転手がハンドル操作を誤った可能性が高いとみて捜査しているということです。