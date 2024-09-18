高木豊が語る新人王争いセ・リーグ編シーズンも終盤に差しかかり、個人のタイトル争いにも注目が集まっている。今季の新人王に輝くのはどの選手か。かつて大洋（現DeNA）の主力選手として活躍し、現在は野球解説者やYouTuberとしても活動する高木豊氏に、セ・リーグ新人王の有力候補について聞いた。巨人のリリーフとして活躍する船迫大雅photo by Sankei Visual【巨人と広島のリリーフ、どちらが上？】――セ・リーグの新人