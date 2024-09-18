人気大食いYouTuberの木下ゆうかが18日までに自身のX（旧ツイッター）で、「双極性障害」発症を公表した後に寄せられた心ないコメントについて思いを伝えた。この記事の写真を見る木下は16日、自身のYouTubeチャンネルに約7カ月ぶりに動画を投稿し活動を再開。活動休止の理由として「双極性障害」を発症していたことを告白し、「躁（そう）とうつが交互に来る病気なんですけど。実はいまだに原因などが解明されていない病気で、遺