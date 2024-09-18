環二整備に伴うものです。1か月ほど閉鎖首都高速は2024年9月17日、都心環状線外回りの汐留入口を、11月から12月にかけて長期閉鎖すると発表しました。都心環状線外回りの汐留入口（画像：blackie0335 / PIXTA）。汐留入口は、銀座・新橋・汐留・築地から台場・東関東道・羽田空港・横浜・東名高速方面などへ向かう際に便利です。東京都の環状2号線の整備事業にあわせて2011年、現在の位置に仮設されて暫定運用されています。