久保がベンチスタートだったことも議論を呼んだ(C)Getty Imagesラ・リーガ第6節が現地時間9月17日（日本時間18日）に行われ、久保建英の所属するレアル・ソシエダはアウェーでマジョルカと対戦し0-1で敗れた。これでレアル・ソシエダは今シーズンはやくも4敗目。久保は4試合ぶりのベンチスタートとなり、後半からピッチに立ったものの得点に絡むことはできなかった。【動画】キレキレの久保建英エムバペの”あからさまな”ファ