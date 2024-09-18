道路の至るところで目にするマンホールの蓋が、今年も販売されることになりました。秋田市が耐用年数を超えた「マンホールの蓋」を売りに出しています。これまでに買った人がどのように使っているのかも合わせて取材してきました。様々な道路で目にするマンホール。地下に埋められた下水道管などに通じる入り口です。普段は蓋が閉じられていて、特殊な器具がないと開けられません。蓋は、自治体によって様々な図