横手市と湯沢市に建設が計画されている、木質バイオマス発電所の起工式が行われました。（12日取材）県南部の森林資源を有効活用する地産地消型の再生可能エネルギー事業を目指します。横手市と湯沢市に木質バイオマス発電所を建設するのは、東北電力など4社が出資して設立した、横手湯沢フォレストサイクルです。工事の開始を前に、横手発電所が建設される横手市十文字町で、起工式が行われました。建設される木質バイオマ