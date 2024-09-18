日本高野連は１８日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。健大高崎の箱山遥人捕手、田中陽翔内野手、花咲徳栄の石塚裕惺内野手、上原堆我投手、岡山稜投手、大阪桐蔭のラマル・ギービン・ラタナヤケ内野手ら８人が新たに名を連ね、提出者は計１０４人になった。全日本大学野球連盟もリストを更新。富士大の佐藤柳之介投手、麦谷祐介外野手、九産大の浦田俊輔内野手ら１４人が提出し、計７２人となった。