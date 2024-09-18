政府は18日、アラブ首長国連邦（UAE）と経済連携協定（EPA）の交渉を始めると発表した。日本は自動車を中心とした主要品目の輸出拡大を狙う。スタートアップ（新興企業）の投資を活性化させるため、円滑な投資に関するルール作りも目指す。2023年の対UAE輸出総額は1兆4661億円。このうち自動車や自動車部品が約43％を占め、次いで約14％の機械類だった。これらの品目には原則5％の関税がかけられており、日本は交渉を通じて関