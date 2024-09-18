資生堂とＮＴＴは１８日、触れなくても化粧品の触り心地を確かめられる非接触技術の開発に乗り出すと発表した。視覚や聴覚を通じて脳に錯覚を起こさせることで、実際に触っていなくても手触り感を得られるような技術を目指す。ＮＴＴは、視覚などの情報を脳がどのように処理しているかを研究し、こうした五感を遠隔で伝えられる通信技術の開発に取り組んできた。共同研究では、化粧品の肌触りや感触に関する資生堂の知見を組み