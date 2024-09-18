マサイ族に出会い人生が激変した19歳の女子大生社長がケニアで展開する事業の過酷な道のりにスタジオ騒然。土地を買うのに「村人全員のOKをもらうの2年かかった」という衝撃のエピソードが飛び出す一幕があった。【映像】ケニアでビジネスをする19歳の女子大生社長ABEMAにて9月15日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#42では、「10代で企業！令和のティーン社長大集合SP」と題した企画が展開。ティーン社長がどんな会社を経営