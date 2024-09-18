10月に佐賀市で総合開会式が開かれる国民スポーツ大会に向けて、大分県代表の結団壮行式が行われました。 【写真を見る】「チーム大分が最大限のパフォーマンスを」国民スポーツ大会に向けて代表の結団壮行式 第78回国民スポーツ大会は会期を分けて佐賀県などで行われていて、県内からはおよそ400人の選手が35の競技に出場します。 県代表の結団壮行式が18日大分市で行われ、フェンシング少