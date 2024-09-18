公害健康被害補償法（公健法）に基づく水俣病認定を熊本県に求め、同県水俣市出身で同県宇城市の大戸迫（おおとさこ）智さん（59）が18日、熊本地裁に提訴した。＜写真まとめ＞水俣病患者と懇談消音を問われた環境相らの表情訴状などによると、大戸迫さんは原因企業チッソ（東京）による不知火海への水銀排出が続いていた1965年に水俣市で生まれた。水俣病の代表的な症状とされる感覚障害のほか運動障害などの症状があるとい