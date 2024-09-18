長期間にわたって咳が続くマイコプラズマ肺炎の患者数が大分県内で増加していて、8年ぶりの流行が続いています。 【写真を見る】マイコプラズマ肺炎の患者数増加8年ぶりの流行続く手足口病も引き続き警報レベル大分 マイコプラズマ肺炎は小児の報告が多い細菌性の呼吸器感染症で、熱が下がった後も3～4週間にわたって咳が続くのが特徴です。 県が36の小児科を対象に実施している独自調査によりますと、9月15日まで