山間の道を走る車のドライブレコーダーの映像。緩やかな上り坂に差し掛かった、その時。突然、前を行く軽トラックから白い煙が出始めたのです。運転していた男性「アクセル踏んでガーッと一気に出てくる感じ。煙がオイルのような臭いもした」運転手の視界は、まるで濃い霧に包まれたように。軽トラックは、その後も煙を上げながら走り続けました。運転していた男性「（煙で）前の道が全然、分からなくなってしまうので、ゆっく