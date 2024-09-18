「政教分離を定めた憲法に抵触」大分県日出町で進められているイスラム教の土葬墓地計画について、9月に就任した安部徹也新町長が手続きを停止する意向を示しました。 【写真を見る】「憲法に抵触」イスラム教の土葬墓地計画安部徹也町長は売却手続き停止の意向大分・日出町 （日出町・安部徹也町長）「別府ムスリム教会は宗教上の組織であり、公の財産を売却することは憲法89条に抵触する可能性がある」 日出町議会では18