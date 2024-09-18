9月18日正午ごろ、熊本県南阿蘇村で別荘1棟が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。 【写真を見る】別荘地で火事「建物から煙が…」70代女性の別荘1棟が全焼もけが人なし熊本・南阿蘇村 18日正午ごろ、南阿蘇村長野で「建物から煙が上がっている」と近くに住む男性から119番通報がありました。 火は約1時間半後に消し止められましたが、木造平屋の別荘1棟、約100平方メートルが全焼しました。 警