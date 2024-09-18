さいたま市は18日、発がん性が指摘されている有機フッ素化合物（PFAS）について、市内を流れる藤右衛門川（とうえもん）やそこにつながる雨水幹線で測ったところ、国の暫定指針値の240倍を観測する地点があったと発表した。指針値を超えるのは2021年の調査開始以来初めて。市は原因特定に向け調査を継続する。国は20年、公共用水域で、PFASのうち代表的なPFOSとPFOAの合計が1リットルあたり50ナノグラムという暫定指針値を設定