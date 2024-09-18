18日、北海道新ひだか町の北海道市場でサラブレッド1歳市場セプテンバーセール2日目が開催された。この日は176頭が上場されて、151頭(牡57頭、牝94頭)が売却。85.80％の売却率で総額6億6940万円(税別)を売り上げた。 この日の最高価格は日高町の(株)Blooming Farmが生産した「スパイスシャワーの2023」(牡、父モーニン)の2100万円。社台ファームによって購買された。 父モーニンは17