クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは10月1日、ハロウィン向けのドーナツ5種類を発売する。「クリスピー･クリーム･ドーナツ(KKD)」全店舗で取り扱う。催事やKKD店舗以外の小売店では販売しない。販売期間はハロウィン当日の10月31日まで。ただし、なくなり次第終了となる。【あわせて読みたい】クリスピー･クリーム･ドーナツ、秋限定「スイートポテトクリーム」など発売、「芋」「栗」「カボチャ」のドーナツ3品〈KKDの2024年