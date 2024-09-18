備前市役所備前市東片上 グランプリには賞金500万円が贈られます。岡山県備前市が企画した陶芸作品の公募展の審査会が開かれました。 審査会場の備前市役所には壺や鉢、オブジェなどの陶芸作品が並びました。 公募展「備前・現代陶芸ビエンナーレ」は、備前焼で有名な備前市が陶芸技術の継承や発展を目指し、初めて開いたものです。グランプリに選ばれた作品の作家には500万円が贈られます。 国内外か