玩具、映像、資料でトランスフォーマーの40年の歴史を振り返るトランスフォーマーの40周年を記念し、9月13〜29日という会期で『40周年記念トランスフォーマー博2024』が、東京の寺田倉庫で開催されている。【画像】「40周年記念 トランスフォーマー博2024」をヴァーチャル体験全61枚本展覧会のエントランスは、ハリウッド映画第1作に登場した秘密組織『セクター7』の研究施設がコンセプト。「40周年記念 トランスフォーマー博202