静岡・熱海土石流の裁判を巡り、現在の土地所有者が熱海市長を法廷に出すことを目的に損害賠償を求めた裁判で、地裁沼津支部は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。熱海市の土石流災害を巡っては、遺族らが「前と現在の土地所有者」、さらに「熱海市と県」を相手に損害賠償を求め訴えを起こしています。これに合わせ現在の土地所有者は「熱海市の斉藤市長」も裁判に参加しなければ真の解決にはならないと、市長個人も出廷させ