俳優の北乃きい（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。金髪姿の別人級ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「新鮮!!」「アイドル」“金髪”で別人級な北乃きい「Platina honey beige」と髪色を紹介し、ハイトーンヘアにした時の自撮り写真を2枚アップ。普段は暗髪の印象が強い北乃だが、透明感あふれる金髪スタイルとなっている。雰囲気をガラリと変えた姿に、コメント欄では「えーーー！新鮮!!似合ってます」