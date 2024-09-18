第1子妊娠中の歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（31）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。前髪を切った姿を披露した。どアップの自撮りショットを公開し、「前髪ぱつり」と前髪をカットしたことを報告した。きゃりーは15日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」に出演し、この日の放送を持って産休に入ることを報告していた。フォロワーからは「かわいい」「