ローズＳで１番人気ながら５着に敗れた昨年のホープフルＳ覇者レガレイラ（牝３歳、美浦・木村）が秋華賞（１０月１３日・京都、芝２０００メートル）には向かわず、エリザベス女王杯（１１月１０日・京都、芝２２００メートル）に直行することが検討されていることが１８日、分かった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は今週末にいったんノーザンファーム天栄へ放牧される予定。