茨城県境町の町議会議員の男が、女子高校生に東京都内のカラオケ店で性的暴行を加えたとして警視庁に逮捕されました。男は町の魅力を動画で配信する“マルチクリエイター町議”として活動していました。自撮りで動画配信をする男。境町の町議会議員・佐怒賀康輔容疑者（32）です。去年8月、東京・練馬区のカラオケ店で16歳未満の女子高校生に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで警視庁に逮捕されました。記者「佐怒賀容疑