日本陸連は18日の理事会で、例年4月に石川県輪島市で行っていた日本選手権35キロ競歩の来年以降の開催について、元日に発生した能登半島地震から復興するまでの間は、同じ石川県で3月に実施している全日本競歩能美大会との併催とすることを決めた。今年は10月27日に行われる全日本35キロ競歩高畠大会が、日本選手権を兼ねて実施されることが既に決定している。同大会は来年9月13日に開幕する、世界選手権東京大会の代表選考会