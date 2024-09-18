第43期女流本因坊戦第1局で牛栄子四段（手前）を破った藤沢里菜女流本因坊＝岩手県花巻市囲碁の藤沢里菜女流本因坊（26）に牛栄子四段（25）が挑戦する第43期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第1局は18日、岩手県花巻市の佳松園で打たれ、午後5時7分、208手で藤沢女流本因坊が白番中押し勝ちし、先勝した。白は中盤、右上の一団を巧みにサバき優位に。その後、逆転を許さず押し切った。藤沢