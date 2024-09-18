日本高野連は１０日、公式ホームページのプロ志望届け提出者一覧を更新し、新たに８人を追加した。今春センバツ王者の健大高崎・箱山遥人捕手や、高校生ナンバー１遊撃手と称される花咲徳栄・石塚裕惺内野手らが公示され、提出者は計１０４人となった。また、全日本大学野球連盟もホームページを更新した。富士大からは最速１４８キロ左腕・佐藤胗之介投手や俊足強肩の麦谷祐介外野手ら７人が提出。今春の全日本大学選