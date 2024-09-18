徳島県警の再編計画で示されていた、徳島県藍住町の2つの交番を統合した「藍住町交番」の開所式が行われました。藍住町交番は、藍住町東交番と西交番の2つを統合してできたもので、建物は2階建て、床面積は約180平方メートルの大型交番となっています。9月18日の開所式には、徳島板野警察署の笠井寿範署長ら13人が参加し、初代藍住町交番の所長となる阿満義弘警部補が、誓いの言葉を述べました。（藍住町交番の初代所長 阿満