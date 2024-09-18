立憲民主党の代表選挙に立候補した野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆院議員の4人が18日午後、フジテレビの報道番組「イット！」に生出演した。吉田氏が提案している食料品の消費税ゼロについて、野田氏は「ひとつのアイデア」と評したが、税法を変えるスピード感と、お金持ちほど減税効果が大きい事について注文を付けた。枝野氏は「給付付き税額控除」について、時間がかかるとしつつも、低所得者ほど厚く