中国国家統計局によりますと、中国は2025年に、人口数、素養、構造、分布、居住などに関する変化を精査し、人口の発展状況と流動性の法則をよりよく把握することを目的として、全国で人口の1％を対象としたサンプリング調査を実施します。紹介によると、このサンプリング調査は世帯を単位として、中国国内で抽選で選ばれた世帯を対象に実施されます。精度を高めるため、多段階・多層・確率比例抽出法を採用し、全国で500万世帯、14