All About ニュース編集部は5月30日〜6月1日、全国10〜70代の男女500人を対象に「学歴」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、西日本出身者が「お金持ち」だと思う大学を紹介します！【15位までの全ランキング結果を見る】2位：お茶の水女子大学2位は「お茶の水女子大学」でした。1875年に「東京女子師範学校」として創設され、少人数制やきめ細かな指導を展開しています。大学名のイメージからか「私立