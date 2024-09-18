「巨人−DeNA」＜9月18日東京ドーム21回戦＞試合開始 18：00先攻：DeNA後攻：巨人◆ 読売ジャイアンツ（中）丸（三）坂本（二）吉川（一）岡本和（右）浅野（左）モンテス（捕）岸田（遊）門脇（投）グリフィン◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（中）桑原（捕）戸柱（遊）森敬（投）ジャクソン